«Толерантный гуманизм с привкусом плова»: в Уфе мигрант на самосвале убил трёх человек и получил лишь 9 лет лишения свободы

В Уфе вынесен приговор по делу, где обстоятельства сложились по всем канонам уже знакомого жанра — «приключения ценного иностранного специалиста в России».
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и вопрос к службам обеспечения безопасности на дорогах - каким образом это существо без документов передвигалось по дорогам общего пользования ??? или это не ваша забота ??? тогда зачем вы нужны ??? смерть троих и я думаю увечья остальных пострадавших в 11 авто на вашей совести !!!!!!
судья с знаковым именем сослан - это ваш суд ????
Да здравствует наш СУД самый справедливый в Мире!!А где частное определение этого суда относительно многих вопросов -без прав на самосвале, нелегал а работает, убил троих людей? Правительство работает отрицательно и это понятно большинству!