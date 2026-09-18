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Аргументы недели

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«Толерантный гуманизм с привкусом плова»: в Уфе мигрант на самосвале убил трёх человек и получил лишь 9 лет лишения свободы

«Толерантный гуманизм с привкусом плова»: в Уфе мигрант на самосвале убил трёх человек и получил лишь 9 лет лишения свободы

В Уфе вынесен приговор по делу, где обстоятельства сложились по всем канонам уже знакомого жанра — «приключения ценного иностранного специалиста в России».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алексей Загребаев
Алексей Загребаев

и вопрос  к службам  обеспечения безопасности на дорогах - каким образом это существо без документов передвигалось  по дорогам общего пользования ??? или это не ваша забота ??? тогда зачем вы нужны ??? смерть троих и я думаю увечья остальных пострадавших в 11 авто на вашей совести !!!!!!

Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

Да здравствует наш СУД самый справедливый в Мире!!А где частное определение этого суда относительно многих вопросов -без прав на самосвале, нелегал а работает, убил троих людей? Правительство работает отрицательно и это понятно большинству!