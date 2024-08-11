Танки одной из механизированных бригад Вооруженных сил Белоруссии перебрасываются к границе с Украиной в рамках решения об "усилении приграничных группировок войск" — пресс-служба белорусского МО.
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Танки одной из механизированных бригад Вооруженных сил Белоруссии перебрасываются к границе с Украиной в рамках решения об "усилении приграничных группировок войск" — пресс-служба белорусского МО.
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