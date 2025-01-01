Экс-депутат Мариас: Польше придется исправлять ошибки десятилетней давности

Бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас заявил, что Польше во время председательства страны в Совете ЕС придется исправлять собственные ошибки десятилетней давности в сфере сельского хозяйства.
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