Tesla выпустит дешевую версию Model Y специально для китайцев

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, в разработке находится новая эксклюзивная модификация Model Y для китайского рынка, себестоимость которой будет на 20−30 процентов ниже, чем актуального электрокара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии