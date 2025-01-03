Кадры передвижения пока ещё целой бронированной эвакуационной машины (БРЭМ) Bergepanzer 2 ВСУ в Курском приграничье.
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Кадры передвижения пока ещё целой бронированной эвакуационной машины (БРЭМ) Bergepanzer 2 ВСУ в Курском приграничье.
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