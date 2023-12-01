Жители сел сел Ивано-Франковской области отказались сносить советские памятники

Жители двух сел в Ивано-Франковской области Украины отказались сносить памятники советским воинам. Об этом сообщил директор областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук, чьи слова привело украинское издание «Страна.
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