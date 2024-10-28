WP: несколько факторов угрожают предоставлению помощи США и Европой Украине

Сразу несколько факторов создают угрозу для продолжения предоставления Европой помощи Украине: усталость общественности от украинской проблемы, усиление выступающих против поддержки Киева правых сил и возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США.
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