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Царьград

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"Переговоры всё равно состоятся". Названа цель терактов в России. Чего ждать от Запада?

"Переговоры всё равно состоятся". Названа цель терактов в России. Чего ждать от Запада?

Два теракта на железнодорожных путях в России, а завтра переговоры в Стамбуле. Как связаны эти события, объяснил политолог Сергей Станкевич.

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