Полностью за счет родителей живут 5% молодых россиян

К категории работающей молодежи сегодня можно отнести 71% молодых россиян. Это показало исследование, проведенное компанией "Ингосстрах" и Аналитическим центром НАФИ, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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