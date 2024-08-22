Спин-офф «Ворониных» выйдет 9 сентября

Сериал «Костя – Вера» – спин-офф комедийного шоу «Воронины» и рассказывает о жизни супружеской пары Веры и Кости, которые переехали в новую квартиру после того, как главный персонаж, Николай Петрович, покинул семью.
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