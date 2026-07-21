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Панарин о том, как пришел к религии: «Прочитал книгу «Исповедь атеистки», понял, что не один такой, что в вере есть кайф»

Форвард « Лос-Анджелеса » Артемий Панарин рассказал, как пришел к вере.  – Ты говорил, что тебе гордыня в какой-то момент сильно мешала ценить то, что у тебя есть.

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