Происшествия
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Происшествия

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В Кемеровской области водитель отправится в колонию на 7 лет 6 месяцев за совершение «пьяного» смертельного ДТП

В Новокузнецком муниципальном округе вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 62-летнего жителя Новокузнецка.

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