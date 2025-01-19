Основные принципы строительства и дизайна, нацеленные на будущее

Что такого важного в устойчивости в строительных проектах, спросите вы? Но без нее, как показывают реалии современной жизни, уже не обходится ни один масштабный проект, да и владельцы частных домовладений научились просчитывать свои выгоды в долгосрочной перспективе и это, без учета положительных моментов для сохранности всей нашей планеты.
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