Тыква — кладезь витаминов

Тыква — один из немногих овощей, который одновременно и полезен, и универсален. Из неё варят супы и каши, запекают с овощами и мясом, добавляют в салаты, пироги и даже десерты.
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