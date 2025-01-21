Макрон призвал не ждать обещанного США скорого завершения конфликта на Украине

Как искусный популист президент США Дональд Трамп избегает конкретики и реальных действий по Украине, поскольку прекрасно понимает, что выполнить предвыборное обещание и как можно скорее прекратить боевые действия, добившись стабильного мира, он не в состоянии при всем желании.