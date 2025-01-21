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Макрон призвал не ждать обещанного США скорого завершения конфликта на Украине

Макрон призвал не ждать обещанного США скорого завершения конфликта на Украине

Как искусный популист президент США Дональд Трамп избегает конкретики и реальных действий по Украине, поскольку прекрасно понимает, что выполнить предвыборное обещание и как можно скорее прекратить боевые действия, добившись стабильного мира, он не в состоянии при всем желании.

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