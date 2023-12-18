Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

Молодожены смогут в режиме онлайн выбрать площадку и подать заявление Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале, что место для бракосочетания в столице теперь можно подобрать с помощью сервиса «Наша свадьба» на mos.