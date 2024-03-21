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Китай

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В. Путин призвал строить новую Россию

Москва, 20 марта /Синьхуа/ -- Президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле на встрече с доверенными лицами, поддержавшими его на выборах президента, призвал строить новую Россию, чтобы сделать страну более привлекательной и эффективной.

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