В. Путин призвал строить новую Россию

Москва, 20 марта /Синьхуа/ -- Президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле на встрече с доверенными лицами, поддержавшими его на выборах президента, призвал строить новую Россию, чтобы сделать страну более привлекательной и эффективной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)