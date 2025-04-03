Дмитриев: Россия хорошо справляется с санкциями и не просит об их ослаблении

Россия успешно справляется с западными санкциями и не требует их смягчения. Такую позицию выразил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с другими странами.
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