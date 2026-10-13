Площадки ГК Novaroll стали 333‑м участником федпроекта в Нижегородской области

Производственные площадки ГК Novaroll «Строительная химия» и «Полимерные дисперсии» в Дзержинске (ООО «Оргсинтез Пролаб») стали 333‑м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области.
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