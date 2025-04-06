Овечкин заявил о счастье быть русским

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал заявление после того, как побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).