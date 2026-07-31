Дачные помощники, без которых не обойтись на участке

Для многих дача давно перестала быть местом, куда ездят исключительно ради грядок. Кто-то выращивает овощи и ягоды, кто-то приезжает отдохнуть от города, а кто-то старается совместить приятное с полезным.
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