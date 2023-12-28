Мигранты нужны России! У них ценности крепче и сильнее, чем у русских: исследование РАН

Путин не будь дураком , выгони всех чурок с России или будет бунт против тебя и в большей степени против Пескова предателя россиян целуя в задницы Лолит, Киркоровых., Пугачих , Лорак и всякий сброд

а

айрат

А не пора ли ФСБ взяться за РАН? Кажется прав был Высоцкий :- если руки сильные и широка грудь, будь не академиком, грузчиком ты будь! И вообще пора эту контору по вывеской РАН разогнать, никаких новых идей. никаких прорывных технологий! БПЛА закупаем у других стран! Зачем нам нужны такие академики? Которые не могут даже бпла создать? Пустая трата народных денег на этих бездельников!