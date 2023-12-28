В молчании и бездействии: Россия сталкивается с растущим наплывом мигрантов, но власти продолжают игнорировать нарастающую проблему.
Мигранты нужны России! У них ценности крепче и сильнее, чем у русских: исследование РАН
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Путин не будь дураком , выгони всех чурок с России или будет бунт против тебя и в большей степени против Пескова предателя россиян целуя в задницы Лолит, Киркоровых., Пугачих , Лорак и всякий сброд
Ответить
11 час.
Евгений Луговцев
СУКИ все эти академики
Ответить
11 час.
а
айрат
А не пора ли ФСБ взяться за РАН? Кажется прав был Высоцкий :- если руки сильные и широка грудь, будь не академиком, грузчиком ты будь! И вообще пора эту контору по вывеской РАН разогнать, никаких новых идей. никаких прорывных технологий! БПЛА закупаем у других стран! Зачем нам нужны такие академики? Которые не могут даже бпла создать? Пустая трата народных денег на этих бездельников!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии