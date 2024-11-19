Похудеть к Новому году порой мы стремимся не только из-за купленного наряда, встречи с гостями и последующих совместных фото, на которых хочется выглядеть достойно

Фото: Shutterstock.com/faithie Иногда мы пытаемся похудеть к Новому году не только потому, что хотим выглядеть презентабельно благодаря покупаемой одежде, встречам с гостями и последующим групповым фотографиям.
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