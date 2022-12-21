Белый дом: Зеленский сам решил, что ситуация с безопасностью позволяет лететь в США

Президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно принял решение о том, чтобы совершить визит в США, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, говорится на сайте администрации американского лидера.
