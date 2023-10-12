Энергетический прогноз на тринадцатое октября две тысячи двадцать третьего года = 955 =«Вашей Целью должно быть Счастье, иначе Огонь не будет гореть достаточно ярко» =«В гражданской войне победит тот, кто будет руководствоваться нравственными принципами!" =Вера и поддержка превратят любого человека в Творца и помогут преодолеть любые преграды! = Видеть, слышать, пробовать, осязать, чувствовать на Духовном Плане ГОРАЗДО ТРУДНЕЕ =Волшебство – не сказка, уводящая от Реальности, это состояние окрылённой Души =Всё есть Великий Замысел, и каждое существо на своём Великом и, одновременно, ничтожном месте =«В тело своё помести образ, мыслью рождённый, думай о числах, что к Жизни тебя приведут» =Вы можете работать лишь с теми Энергиями, наличие которых вами осознано и признано=Высшей точкой нашего Пути является волшебное Духовное пробуждение и Преображение = "Глупые друг друга губят да потопляют, а умные друг дружку любят да подсобляют" =Гораздо лучше устать от хорошей и важной работы, чем от того, что вы ничего не делаете=Дух человека знает свои обязанности.
ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 октября 2023 года
Комментарии
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Ирина Карамышева
Особенно понравилась фраза : "Вера и поддержка превратят любого человека в Творца и помогут преодолеть любые преграды!." БЛАГОДАРЮ!
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10 час.
Ирина Карамышева
Неужели нельзя важные вопросы решить за столом переговоров? Зачем убивать друг друга?ЗЕМЛЯНЕ МЫ, А НЕ ДИКИЕ ПЛЕМЕНА И ВАРВАРЫ!НАДО НА ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ СДЕЛАТЬ РАЕМ!СОЗНАНИЕ НАДО МЕНЯТЬ,СЛУЖИТЬ БОГУ,А НЕ САТАНЕ!!!ЛЮДИ,ОЧНИТЕСЬ!
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10 час.
Юрий Ильинов
"Нет такого преступления, на которое бы не пошёл капиталист ради 300% прибыли" Карл Маркс Нынче ставки намного больше. На кону громаднейший долг СЩА, который можно скрыть только войною.
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8 час.
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