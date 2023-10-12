ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 октября 2023 года

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Комментарии
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Ирина Карамышева
Особенно понравилась фраза : &quot;Вера и поддержка превратят любого человека в Творца и помогут преодолеть любые преграды!.&quot; БЛАГОДАРЮ!
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