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«Интер» и «Милан» проведут переговоры с Хулианом Альваресом. За лучшего бомбардира лиги Аргентины пока никто не готов платить 25 млн евро отступных

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Италии. Переговоры с агентом 21-летнего игрока сборной Аргентины сегодня проведут «Интер», «Милан» и «Фиорентина», сообщает журналист Николо Скира.

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