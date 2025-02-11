Пророчество или совпадение. Экстрасенс предсказала кровавый знак в начале президентства Трампа Юлия ЧелкановаВ первые недели президентства Дональда Трампа мир оказался в напряженной атмосфере, и многие люди искали объяснения происходящим событиям.
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