В Первоуральске из-за аварии на водоводе на дистант ушли 13 школ

В Первоуральске из-за крупной коммунальной аварии не работают часть школ и детских садов. Как сообщает ДИП, дистанционное обучение организовано в 13 школах, временно приостановлена работа части детских садов.
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