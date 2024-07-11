Наталья Сергунина: В Москве для поддержки предпринимателей создали Клуб экспортеров 

Для предпринимателей, развивающих бизнес на зарубежных рынках, в столице учредили Клуб экспортеров. Его членов ждут онлайн- и офлайн-программы с экспертами в области внешнеэкономической деятельности и финансов, представителями крупных компаний и органов власти.
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