В Крыму проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

В Крыму по инициативе Главы Сергея Аксенова проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» по противодействию проникновения диверсионных групп противника на территорию республики.
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