Антон Шкаплеров посетил выставку, посвященную академику Владимиру Челомею

Экспозиция приурочена к 110-летию со дня рождения конструктора и ученого Владимира Челомея Летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров вместе с активистами района Южное Тушино посетил выставку «Я такое придумал…» в Музее космонавтики.