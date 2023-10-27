Статистика: Более 170 видов полезных ископаемых обнаружено в Китае

По состоянию на 2022 год в Китае было обнаружено в общей сложности 173 вида полезных ископаемых. Об этом сообщает информагентство «Синьхуа» со ссылкой на доклад Министерства природных ресурсов КНР, обнародованный на полях 25-й Китайской горнодобывающей конференции и выставки.