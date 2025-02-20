На Исторической сцене Большого театра состоится VII церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo

Это одно из самых ярких светских событий весны, объединяющее не только самых талантливых участников и знаковых деятелей культуры и искусства из многих стран, но и представителей культурной и бизнес элиты России, медийных персон, глав дипломатических представительств стран-партнеров.
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