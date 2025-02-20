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На Исторической сцене Большого театра состоится VII церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo

На Исторической сцене Большого театра состоится VII церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo

Это одно из самых ярких светских событий весны, объединяющее не только самых талантливых участников и знаковых деятелей культуры и искусства из многих стран, но и представителей культурной и бизнес элиты России, медийных персон, глав дипломатических представительств стран-партнеров.

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