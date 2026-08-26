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ТАСС

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Фадеев: решение об отчислении за хулиганство должно быть за педсоветом

Фадеев: решение об отчислении за хулиганство должно быть за педсоветом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает закрепить за педагогическим советом школы право принимать решение об отчислении хулиганов, не исправляющих "неуд" по поведению.

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