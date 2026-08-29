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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Наиболее спорные и обсуждаемые MVP случаются, когда кто-то пытается взять 3-й титул подряд, это слишком сложно»

Разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер стал двукратным MVP в прошедшем сезоне. «Это происходит каждый раз.

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