Киев хочет получить тела погибших при крушении "Ильюшина" пленных - ГУР

Украина попросила русских передать ей тела военнопленных, погибших в сбитом "Ильюшине".Стало известно, что Украина попросила Россию передать ей тела пленных солдат, которые погибли при падении самолёта Ил-76.
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