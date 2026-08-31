На Пулковском шоссе установили желто-зеленый Ан-2

На пересечении Пулковского и Волхонского шоссе появился самолет. Технику в желто-зеленой раскраске разместила на своей стройплощадке ГК «ПСК».
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