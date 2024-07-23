Россиянам объяснили, за что могут уволить сотрудника с работы

По словам специалиста, некоторым группам лиц нельзя устанавливать испытательный срок Большинство сотрудников и работодателей не осведомлены о нюансах Трудового кодекса РФ, заявила в интервью РИАМО эксперт в этой сфере Татьяна Юсупова.
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