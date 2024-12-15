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Грузия осталась без Кока-Колы

Грузия осталась без Кока-Колы

Гений про злодейства Слышали, какой ужас происходит в Грузии? Там же санкции ввели всякие разные, ущемили грузинов по самое не хочу, но я не думала, что дойдет до такого! Вообразите, мои дорогие - Кока-Кола отменила ежегодный караван для Грузии.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
КОКА-КОЛА - ТАКАЯ ГАДОСТЬ!!   Тьфу!....
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1 д.
Eduard
Кока-кола взялась шантожировать? Мы их продукты покупаем,Кока-кола вовсе не даром валяется в магазинах.Причем Кока-кола не стоит никакой страны и ресурсов её,что пытаются сделать на Западе!
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23 час.
Roman Resser
в Грузи есть прекрасные сорта лимонада Лагидзе. Кока-кола рядом не стояла.
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13 час.

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