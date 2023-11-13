Гол Михеева и передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» победить «Монреаль»

«Ванкувер» благодаря результативным действиям россиян одержал шестую победу в последних семи матчах. В ночь на 13 ноября в Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Монреаль Канадиенс» принимал «Ванкувер Кэнакс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии