В нескольких регионах России ожидаются суровые морозы

В ближайшие дни на некоторые регионы России могут обрушиться суровые морозы. Похолодание до минус 20—29 градусов ожидается в Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Ярославской, Ивановской и Кировской областях, а также в Пермском крае и Карелии.