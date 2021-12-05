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В нескольких регионах России ожидаются суровые морозы

В нескольких регионах России ожидаются суровые морозы

В ближайшие дни на некоторые регионы России могут обрушиться суровые морозы. Похолодание до минус 20—29 градусов ожидается в Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Ярославской, Ивановской и Кировской областях, а также в Пермском крае и Карелии.

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