«Закон о чипах ужасен — мы бессмысленно отдаем сотни миллиардов долларов», — Трамп пообещал отменить CHIPS and Science Act

Президент США Дональд Трамп пообещал отменить закон о чипах и науке (CHIPS and Science Act), согласно которому власти США выделяют миллиарды производителям процессоров и технологическим компаниям на развитие своего производства на территории Соединенных Штатов.
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