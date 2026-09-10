Саудовская Аравия: Полеты Wizz Air между международным аэропортом Джидды имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) в Саудовской Аравии и римским аэропортом Леонардо да Винчи-Фьюмичино (FCO/LIRF) в Италии возобновились после предыдущей приостановки из-за регионального конфликта.
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