Саудовская Аравия: Полеты Wizz Air между международным аэропортом Джидды имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) в Саудовской Аравии и римским аэропортом Леонардо да Винчи-Фьюмичино (FCO/LIRF) в Италии возобновились после предыдущей приостановки из-за регионального конфликта.