Профессор политической экономики и член британской палаты лордов Роберт Скидельски заявил на YouTube-канале, что страны Запада осуществляют демонизацию России на протяжении нескольких веков, и этот процесс имеет глубокие корни.
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