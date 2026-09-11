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Российские учёные выявили необходимость пересмотра добычи нефти в Западной Сибири на основе новых данных о водонасыщенности баженовской свиты

Учёные Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина провели анализ керна баженовской свиты с использованием нового метода термоанализа в сочетании с газовой спектрометрией.

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