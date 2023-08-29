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Нуньес об отказе от соцсетей: «Раньше следил за ними, и мне было плохо. Работаю молча, и все получается – пусть люди говорят что угодно»

Нуньес об отказе от соцсетей: «Раньше следил за ними, и мне было плохо. Работаю молча, и все получается – пусть люди говорят что угодно»

«Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо. Говорят, меня продолжают критиковать, но я не вижу этого – я работаю молча, и у меня все получается.

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