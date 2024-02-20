Мобилизованный дезертир из Новосибирска вернулся на СВО служить по контракту

Мобилизованный житель Новосибирской области самовольно покинул военную часть. По решению суда, дезертира приговорили к пяти годам лишения свободы условно – мужчина заявил, что готов вернуться на СВО и служить по контракту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии