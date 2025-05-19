Стыдно, но правда: В Узбекистане отменили День Победы и георгиевскую ленту. Причём запретить любую советскую военную символику - будь то флаг или символы Победы - это не причуда руководства какого-то отдельного заведения, а государственная политика.
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