Мурат Кумпилов откроет новый молодежный центр за 36 млн рублей

В ауле Мамхег Адыгеи в скором времени откроется новый молодежный центр. Мурат Кумпилов сообщил, что на его ремонт потратили 36 млн рублей.
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