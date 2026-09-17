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Царьград

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Мурат Кумпилов откроет новый молодежный центр за 36 млн рублей

Мурат Кумпилов откроет новый молодежный центр за 36 млн рублей

В ауле Мамхег Адыгеи в скором времени откроется новый молодежный центр. Мурат Кумпилов сообщил, что на его ремонт потратили 36 млн рублей.

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