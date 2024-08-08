Турция может включить российский С-400 в новую систему «Стальной купол»

Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую национальную многоуровневую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Стальной купол», пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на мнения экспертов.
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